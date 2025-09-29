В Хакасии задержали жителя Татарстана по подозрению в кибермошенничестве

В Хакасии задержали 18-летнего жителя Татарстана, который рассылал сообщения с просьбой «занять денег» со взломанных аккаунтов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Хакасии.

В конце ноября прошлого года в полицию Абакана обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина перевела 8 200 руб. по просьбе знакомой в социальной сети, а затем — еще 6 900 руб. После этого она выяснила, что страница подруги была взломана и та не отправляла никаких сообщений.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД Хакасии задержали преступника. Злоумышленник признал вину и полностью возместил потерпевшей ущерб. Ведется следствие, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Анна Кайдалова