Milamarsel Beauty

В компании есть отдел исследований и разработок, в него входят две лаборатории, одна в Москве, вторая на производстве в Калужской области. В составах средств марки - биофуллерен, ламеллярная эмульсия, а бестселлерами являются увлажняющее масло для тела с эффектом загара с spf 6, гель после загара, двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа, увлажняющий тоник и база под макияж, сыворотка для кожи вокруг глаз с массажным аппликатором.

