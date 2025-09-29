Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о «Тканом городе» компании Toyota и его концепции.

В Японии наконец-то торжественно открылся Woven City — так называемый Тканый город, который в течение нескольких лет возводила компания Toyota. Собственно, города, которые специально для своих нужд строят мощные автомобильные корпорации, — это далеко не новость. На рубеже веков, например, рядом с заводом Volkswagen в немецком городе Вольфсбург был построен Автоштадт. В его проектировании принимали участие четыре сотни архитекторов, а реализация проекта обошлась чуть ли не в €500 млн. По большому счету это парк развлечений с кинотеатрами, ресторанами, музеем и, конечно же, различными автотрассами, на которых можно испытать продукцию разных брендов, входящих в VW Group, с целью полюбить ее. Но у города, построенного Toyota, совсем иные цели.

Woven City — это модель идеального города будущего. А «тканый» этот город не только потому, что компания Toyota до того, как заняться выпуском автомобилей, занималась производством ткацких станков. Население города, которое на первоначальном этапе составит несколько сотен человек, будет поделено как бы на две касты. Первая — это «изобретатели» в широком смысле этого слова, то есть предприниматели, исследователи, новаторы. Их задача — генерировать идеи. Вторая каста — «ткачи». Они будут внимать упомянутым разработкам, доводить до ума и транслировать всему остальному миру. «Тканый город» — это не закрытое предприятие, на котором работа ведется вахтовым методом. И «изобретатели», и «ткачи» переезжают сюда вместе с семьями. А к их услугам комфортная среда с умными домами, роботами-помощниками, конечно же, беспилотными автомобилями и всем остальным, чем способна удивить Япония вообще и компания Toyota в частности.

Ровно 100 лет назад, в 1925 году у нас в Советском Союзе развернулась дискуссия о том, «можно ли построить социализм в отдельно взятой стране». Новый проект Toyota, похоже, ищет ответ на те же самые вопросы.

Дмитрий Гронский