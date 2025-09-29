В больнице Бугульмы отремонтируют лифт после инцидента с пожилой пациенткой

В Бугульминской районной больнице отремонтируют лифт после инцидента с пожилой пациенткой, которой пришлось ползти по коридорам больницы. Инцидент произошел из-за неисправности лифта, сообщила пресс-служба ГАУЗ Бугульминской ЦРБ.

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором пожилая женщина ползла по коридору больницы. На видео длительностью полминуты нет врачей и персонала, которые могли бы оказать помощь.

В больнице сообщили, что пациентке стало плохо во время подъема по лестнице, когда сопровождавший ее медработник временно отлучился к другому пациенту.

После широкого резонанса глава района Дамир Фаттахов поручил провести оперативное совещание. Родственникам женщины принесли извинения, помощь была оказана, претензий к персоналу у семьи нет. Для устранения проблемы ЦРБ заказала новый лифт, который должны доставить до 3 октября. На время ремонта руководство больницы организует новые маршруты перемещения пациентов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Анна Кайдалова