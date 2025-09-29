В Дагестане пятилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме

В Казбековском районе Республики Дагестан при пожаре погибли два человека, в том числе ребенок. ЧП случилось в частном доме в селе Хубар, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели нашли тело 75-летнего местного жителя. С ним также находился пятилетний ребенок. Он скончался по пути в больницу. Площадь пожара составила 400 кв.м.

Следователи проводят предварительную проверку, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская