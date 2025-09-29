Собственную Корпорацию развития планируют создать в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируется создать собственную Корпорацию развития. Об этом на заседании городской думы сообщил кандидат на пост главы городской администрации Юрий Шалабаев.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По его словам, при создании Корпорации развития Нижнего Новгорода будет использован опыт работы Корпорации развития Нижегородской области, созданной региональным правительством.
Как писал «Ъ-Приволжье», 29 сентября депутаты гордумы прекратили полномочия Юрия Шалабаева на посту главы города. В этот же день кандидаты на пост мэра выступили перед депутатами с докладами о своем видении развития города. Кандидатов двое — бывший мэр Юрий Шалабаев и бывший замначальника городского УМВД, член городской общественной палаты Сергей Горячев.