Собственную Корпорацию развития планируют создать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется создать собственную Корпорацию развития. Об этом на заседании городской думы сообщил кандидат на пост главы городской администрации Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, при создании Корпорации развития Нижнего Новгорода будет использован опыт работы Корпорации развития Нижегородской области, созданной региональным правительством.

Как писал «Ъ-Приволжье», 29 сентября депутаты гордумы прекратили полномочия Юрия Шалабаева на посту главы города. В этот же день кандидаты на пост мэра выступили перед депутатами с докладами о своем видении развития города. Кандидатов двое — бывший мэр Юрий Шалабаев и бывший замначальника городского УМВД, член городской общественной палаты Сергей Горячев.

Андрей Репин