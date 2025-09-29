Росимущество подало иск на 71 млн руб. к «Богословскому рудоуправлению»

Территориальное управление агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Свердловской области подало четыре иска к АО «Богословское рудоуправление» на общую сумму 71,7 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Последний иск был подан 24 сентября, сумма исковых требований составляет 71 млн руб. Суть претензий пока не раскрывается. В этот же день в суд поступил иск с требованием взыскать 383 тыс. руб. Иск на 325 тыс.рб. был подан еще 22 августа. 15 сентября Росимущество подало иск с требованием взыскать 68 тыс. руб. Во всех случаях суть требований не отражена.

АО «Богословское рудоуправление», по данным kartoteka.ru, расположено в Краснотуринске (Свердловская область). Учредителями компании выступают «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК, 53,5%), НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (4,72%) а также компании бизнесмена, экс-депутата Госдумы Малика Гайсина «Средуралинвест-МТ» (0,57%) и «Вагран» (6,12%). Последняя была национализирована в числе других его активов и сейчас находится под управлением Росимущества.

