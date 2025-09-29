Кассация отменила решение об изъятии у экс-депутата доли в ООО

Арбитражный суд Уральского округа принял новый судебный акт по спору бывшего депутата Пермского городской думы Дмитрия Федорова с ООО «Нефть Прикамья», сообщает «РБК Пермь». Ранее суды удовлетворили заявление общества об исключении господина Федорова из числа совладельцев ООО «Западно-Уральская транспортная компания», где ему принадлежало 50% долей. По версии представителей «Нефти Прикамья», господин Федоров незаконно назначил сам себя директором общества.

ранее в отношении Дмитрия Федорова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 5 мая 2022 года господин Федоров организовал изготовление протокола общего собрания участников ЗУТК от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось. В этих действиях был усмотрен состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела Дмитрий Федоров свою вину категорически отрицал. Позже уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.