В Перми поднимут цены на парковки в центре города

В Перми с 10 ноября планируется повышение стоимости платных парковок в тарифных зонах №101 и №103. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В зоне №101 час парковки будет стоить 30 руб., в №103 — 40 руб. Ранее стоимость парковочных мест на этих территориях составляла 20 и 30 руб. соответственно. Зоны парковки включают в себя часть улиц Монастырской, Пермской, Луначарского, Петропавловской, Советской, Ленина, Краснова, Тимирязева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в сентябре был проведен мониторинг уровня максимальной заполняемости платных парковочных мест. По его итогу обнаружилось, что внутри тарифной зоны платных парковок №101 уровень занятости парковочных мест — более 90%, в тарифной зоне № 103 — 89 %. По мнению администрации, назначение новых цен позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в этих зонах и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города. Также тарифная зона № 103 будет объединена тарифной зоной № 102.

Кроме этого, стоимость за пользование платными муниципальными парковками, расположенными в тарифных зонах № 201, №202, №301 и № 302, также повысится с 10 ноября на 10 руб. — с 20 до 30 руб.