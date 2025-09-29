35% репетиторов Северного Кавказа зарабатывают 30-50 тысяч рублей

Рынок частного репетиторства в России превращается из подработки в полноценную профессию, где формируется новый слой среднего класса, показало исследование «Авито Услуг» и ProgressMe с участием 1717 преподавателей и 10 тыс. заказчиков.

Наибольшая доля преподавателей Северного Кавказа (35%) зарабатывает от 30 до 50 тыс. руб. ежемесячно. При этом 24% специалистов получают свыше 80 тыс. руб. : 16% — от 80 до 100 тыс. руб., а 8% — более 100 тыс. руб. в месяц. По 20% зарабатывают менее 30 тыс. руб. и от 50 до 70 тыс. руб. соответственно.

Главный фактор доходности — ставка за час, а не количество рабочих часов. Более половины специалистов (57%) установили цену выше 1000 руб. за час. При этом 45% берут от 1001 до 2000 руб., а еще 12% — свыше 2000 руб. Никто из опрошенных не готов работать дешевле 500 руб. за час.

Три четверти преподавателей (76%) работают менее 20 часов в неделю. Еще 22% трудятся около 30 часов, и только 2% — около 40 часов в неделю.

Цифровые инструменты значительно увеличивают заработок. Половина специалистов (50%) привлекает учеников через личные рекомендации со средним доходом 30-50 тыс. руб. в месяц. Преподаватели, использующие онлайн-платформы, зарабатывают в среднем 80-100 тыс. руб.

97% специалистов работают онлайн полностью или частично, из них 68% — только онлайн. Лишь 3% остаются исключительно в офлайне. Среди заказчиков 57% по-прежнему предпочитают очный формат, но уже 43% готовы рассматривать удаленные занятия.

Большинство россиян обращаются к услугам преподавателей для системных занятий: 30% — на несколько месяцев, 27% — от полугода до года, 19% — регулярно более года. Только 17% ограничиваются несколькими уроками.

Сфера почти полностью состоит из женщин (95%). Основной возрастной диапазон — от 27 до 46 лет (62%). Быстро растет доля молодых специалистов: каждый четвертый (24%) в возрасте 18-26 лет.

Чаще всего россияне ищут преподавателей по иностранным языкам (31%), математике (23%), программированию (16%) и русскому языку (15%). Более 60% клиентов готовы тратить на обучение около 10 тыс. руб. ежемесячно.

«Репетиторство перестало быть просто подработкой. Это полноценный рынок, где формируются новые стандарты профессии»,— отметил Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах.

«Онлайн-репетиторство стало новой профессией среднего класса: 60% специалистов зарабатывают от 30 до 100 тыс. руб. в месяц»,— добавила Ольга Гречкина, CMO платформы ProgressMe.

Тат Гаспарян