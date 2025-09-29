Пермского хакера судят за налоговое преступление

Ленинский райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя Артема Зайцева. Как сообщает Properm.ru, он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ). По версии гособвинения, преступление господин Зайцев совершил когда возглавлял ООО «Гет-Нэт». В концу года компания задолжала в бюджет 28 млн руб., летом 2024 года задолженность составляла свыше 23 млн руб. Зная, что у компании есть задолженность, Артем Зайцев предложил контрагентам перечислять деньги на счет ООО «Козинейшн». В итоге была создана ситуация, когда предназначавшиеся «Гет-Нэт» деньги выводились на другую компанию.

В апреле 2024 года Артем Зайцев вместе с подельниками был осужден за неправомерный оборот средств платежей. Было установлено, что злоумышленники предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев. Летом этого года гоcподин Зайцев был освобожден по УДО.