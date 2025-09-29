Сухая погода ожидается на этой неделе в Удмуртии

В Удмуртии до конца недели осадки не ожидаются, за исключением четверга, когда в отдельных районах возможен небольшой дождь, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха немного повысится и в первые дни октября установится около климатических норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В предстоящую ночь по всей территории региона ожидаются заморозки с температурой от -1 до -6°С. Завтра днем, 30 сентября, воздух прогреется до 7-12°С. В середине недели, 1 и 2 октября, столбик термометра в ночные часы опустится до 0..+5°С, а в дневные поднимется до 7-12°С.

Ночью на пятницу, 3 октября, температура воздуха составит -1..+4°С, а днем 6-11°С. В течение недели в некоторых районах возможен туман. По предварительному прогнозу, в ближайшие выходные характер погоды существенно не изменится.

Анастасия Лопатина