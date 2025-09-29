Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит более 5,7 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится на 1,9 трлн руб. — до 5,7 трлн руб. (2,6% к ВВП). Это следует из поправок в закон о бюджете, внесенных правительством на рассмотрение в Госдуму.

При этом общий объем расходов в 2025 году правительство оставило на уровне, утвержденном изначальным законом: 42,3 трлн руб., или 19,5% к ВВП. Зафиксирован и рост нефтегазового дефицита: на 2,3 трлн руб. до 14,4 трлн руб (6,6% к ВВП).

Как следует из законопроекта о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в 2026-м запланирован бюджетный дефицит в размере 3,8 трлн руб., в 2027-м — 3,2 трлн руб., в 2028-м — 3,5 трлн руб.