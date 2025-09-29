На Ставрополье при запуске отопительного сезона учтут мнение жителей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал руководителей муниципалитетов при принятии решений о запуске отопительного сезона учитывать не только нормативы, но и здравый смысл, прогноз погоды и мнение жителей. Обращение он опубликовал в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что по действующим нормам отопление в жилых домах включается при среднесуточной температуре воздуха ниже восьми градусов в течение пяти суток подряд. При этом в социальных объектах — школах, детских садах и медицинских учреждениях — руководители территорий могут принять такое решение в любое время.

«Напоминаю, что решение о старте отопительного сезона принимается на уровне муниципалитетов. При принятии решений руководствуйтесь не только нормативами, но и здравым смыслом, прогнозом погоды и мнением земляков»,— написал Владимиров в социальных сетях.

Поддержку и модернизацию теплосетей обеспечивает государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Подготовку региона к отопительному периоду по поручению губернатора курирует министерство ЖКХ края.

Валентина Любашенко