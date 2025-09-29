В Перми переименовали ТЦ «Триада»

Пермский торговый центр «Триада» на ул. Куйбышева, 66 сменил наименование, теперь он называется «Куйбышевский». По сведениям 59.ru, на фасаде здания уже размещена вывеска с новым наименованием. В онлайн-справочнике 2ГИС торговый центр тоже обозначен как «Куйбышевский».

Торговый центр на ул. Куйбышева, 66 работает в здании, где раньше располагался бывший ДК профсоюзов. Объект возвели в 1955 году. До середины 2000-х годов он находился в собственности Пермского крайсовпрофа, но в 2007 году здание перешло к родственнику бывшего руководителя крайсовпрофа Бориса Пожарского – Алексею Коротаеву. Сооружение полностью перестроили под развлекательный цент и стали называть развлекательным комплексом «Триада». В результате реконструкции его площадь увеличилась с 2,3 до 15 тыс. кв. м.

В начале 2020 года «Ъ-Прикамье» со ссылкой на выписку Росреестра сообщал, что здание на ул. Куйбышева, 66 находится на двух участках. Ими в рамках общедолевой собственности владели организации, близкие к компании «Чайковский кирпичный завод» и горнолыжному комплексу «Жебреи»: ООО «РИЛ», ООО «Центр», ООО «Динас» и ООО «Арт рэйсинг».