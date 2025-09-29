Депутат Госдумы Вадим Булавинов назвал вялыми выборы в думу Нижнего Новгорода

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на пресс-конференции назвал «вялыми и не интересными» сентябрьские выборы в городскую думу. «Это отразилось и на явке избирателей, порядка 21% по городу. Это крайне низкая явка, очевидно, что нижегородцев не заинтересовали. На мой взгляд, кандидаты не вели какой-то яркой кампании, встреч с людьми, и мобилизовали только своего избирателя. Но гордума избрана и будет работать», — сообщил Вадим Булавинов, отметив, что к сожалению на текущих выборах нет ни порога явки, ни графы «против всех кандидатов» в избирательных бюллетенях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По прогнозам единоросса, выборы 2026 года в заксобрание Нижегородской области и Госдуму РФ будут более активными, и явка избирателей может составить 50-60%. «Будет интересно и потому, что у нас несколько политических партий, к которым будут выдвигать различные инициативы. Для того, чтобы ввести в заблуждение избирателей, будут предлагаться различные несбыточные предложения. На прошлых выборах, например, одна из партий эксплуатировала тему детей войны (Великой отечественной — Ъ): обещали принять закон об их поддержке, даже медальки раздавали. А когда выборы состоялись, и за эту партию проголосовали — все это растворилось и никаких льгот дети войны не получили. Избирателям будут обещать разные плюшки. Но к дате выборов 20 сентября 2026 года очередной трехлетний бюджет России будет сформирован. Все, что в него не будет заложено, но будет фигурировать в обещаниях кандидатов — это обман избирателей, не более того», — сообщил Вадим Булавинов.

Он сам пообещал принять решение, будет ли баллотироваться в Госдуму-2026 в день своего рождения 20 марта, отметив, что ему тогда исполнится 63 года, а в выборах он участвует с 1993 года. «Я всегда избирался по одномандатному округу, а это достаточно непросто. И я пока не понимаю, надо ли мне на седьмом десятке опять этим заниматься, или надо, наконец, спокойно пожить», — добавил господин Булавинов.

Иван Сергеев