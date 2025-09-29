В Ярославской области выросло число выявленных пьяных водителей

В Ярославской области за прошедшие пятницу и выходные дни, 26-28 сентября, сотрудники ГАИ выявили 33 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования. Это на пять нарушителей больше, чем неделей ранее. Такие данные представили в пресс-службе ГАИ.

По информации ведомства, в прошедшие выходные двое остановленных водителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. В ГАИ напомнили, что за вождение в состоянии опьянения грозит штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5-2 года или административный арест. За повторное нарушение возможно лишение свободы.

К более строгой ответственности подлежат лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, отмечают в ведомстве.

«Им грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб., либо исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы или лишение свободы до 3 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет»,— говорится в сообщении ГАИ.

Алла Чижова