В Москве простились с актрисой Людмилой Гавриловой

В Николо-Архангельском крематории в Москве завершилось прощание с актрисой Людмилой Гавриловой, передает ТАСС. Проститься с ней пришли друзья и коллеги.

Как сообщал ранее сын актрисы Таир Газиев, после кремации Людмилу Гаврилову похоронят в Калуге. Дата похорон еще не определена.

Людмила Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала хроническая печеночная недостаточность. Известность актрисе принесли роли в фильмах «Тимур и его команда» и «Мимино», а также в сериалах «Земский доктор», «Глухарь», «Солдаты» и «Склифосовский».

Полина Мотызлевская