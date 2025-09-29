Более 120 старшеклассников будут учиться в энергокружках «Россети Тюмень»

С 1 октября в школах Тюменской области. ХМАЮ-Югры и ЯНАО стартует новый сезон всероссийского профориентационного проекта «Энергокружки». Программа разработана энергетиками совместно с экспертами Национального исследовательского университета «МЭИ». Проект направлен на подготовку старшеклассников к успешной сдаче выпускных экзаменов и ориентирует на получение профессии в энергетической отрасли.



Более 120 ребят из Тюмени, Ноябрьска и Урая примут участие в дополнительных занятиях по естественным наукам, интереснейших мастер-классах, творческих конкурсах и интерактивных играх. В качестве дополнительной мотивации для подростков с полной посещаемостью предусмотрены ежемесячные корпоративные стипендии.

В течение года учащиеся 8-10 классов будут знакомиться с электросетевым комплексом, востребованными в этой сфере профессиями, а также корпоративной культурой «Россети Тюмень» и историей отрасли. Программа курса включает познавательные эксперименты, практические и лабораторные работы, а также увлекательные экскурсии на энергообъекты. Вести дополнительные занятия будут педагоги, повысившие квалификацию в Московском энергетическом институте

Руководство системообразующей энергокомпании уделяет значительное внимание подготовке перспективных кадров и развитию персонала. По итогам первого года реализации проекта двое ребят поступили в учебные заведения по направлению электроэнергетики. В октябре 2025 года они в составе делегации «Россети Тюмень» примут участие в Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя».

АО «Россети Тюмень»