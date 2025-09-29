Зумеры мягко сберегают и резко инвестируют

Зумеры обогнали все поколения по числу накопительных счетов. Российские студенты уже занимают 74% этого рынка, говорится в совместном исследовании Центрального университете и платформы T-Data. Они выбирают инвестсчета, а не депозиты и заходят с небольшими суммами. Но чаще предпочитают более рискованные инструменты — цифровые активы и криптовалюту. Как инвестируют зумеры? И как под них адаптируется финансовый рынок? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Студенты открывают больше счетов, чем все россияне. Только вот денег там немного. А все потому, что стратегия зумеров сильно отличается от других поколений. В инвестцииях они, как в онлайн-шопинге — импульсивны и быстры. Но при этом хотят много заработать и сразу потратить.

Медианный баланс накопительных счетов всех студентов — 2,4 тыс. руб. Это, кстати, на 71% выше, чем у взрослой аудитории, подсчитали аналитики платформы T-Data. Но если взять только «активных», что постоянно меняют стратегию, картина меняется. У зумеров баланс в два раза ниже других и составляет 19 тыс. руб. Но даже с минимальными чеками за время учебы в вузе, как утверждают авторы исследования, вполне можно увеличить доход якобы в 2,5-5 раз. И банки активно работают с поколением Z, говорит управляющий директор «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров: «Сейчас при открытии практически любого банковского счета в пакете открывается и брокерский счет. Эти счета достаточно низко зафондированы, отчасти они совсем пустые из-за того, что их открывают в полуавтоматическом режиме.

Молодые люди еще не успели заработать достаточного капитала. Банки и брокеры пытаются этот сегмент расторговывать и монетизировать, это делается через инструменты геймификации. Хороший инструмент — счет ИИС. Самое главное делать это последовательно и системно. 10 тыс. руб. в месяц — это уже 120 тыс. руб. в год».

Но чтобы получить доходность с помощью ИИС, стипендии точно не хватит, даже московской, — в среднем это 4-5 тыс. руб. в месяц в зависимости от вуза, если учиться без троек. Поэтому чаще начинают со 100 руб., но среди «активных», как показывают соцопросы, сумма инвестиций уже достигает 16 тыс. руб. Зумеры получают новейшие профессии, востребованные на рынке. И уже зарабатывают больше других поколений, но инвестируют иначе, продолжает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Поведенческая модель у них такая, что о дальнем будущем они не заботятся и быстро тратят на технику, на путешествия.

Возможно, реагируя на такое отношение к жизни, банки создают продукты без длительных сроков. Накопительные счета с ежедневным процентом, выплаты раз в месяц. У зумерской молодежи идет речь все-таки о спекуляциях, хайповых вещах. Мол, биткойн вырос на 10%, давайте в него быстро вольемся, еще 10% пройдем, а потом выйдем. Их больше интересует Forex, криптовалюта, может быть, инструменты срочного рынка. А вот облигации, дивиденды акций их не особо привлекают».

Поколение Z склонно к мягкому сбережению. Они не копят на квартиру, быстро переезжают и тратят на радости. Но при этом у них разумный подход к потреблению, отказ от люкса уже поставил в тупик ведущие модные дома. А вот риск, похоже, заложен на генетическом уровне. Заходя даже с минимальным чеком, зумеры уже меняют рынок цифровых активов, замечает старший аналитик агрегатора BestChange Никита Зуборев: «Много молодежи заходило в мемкойны, мусорные токены. Из-за того что толпа сразу следует примеру инфлюенсеров, цена очень быстро растет и так же стремительно падает. Представители нового поколения могут все поставить на один проект, а дальше искать деньги на следующий. Даже в криптовалютной сфере появилось много, скажем так, полулегального рынка ставок. Платформа Polymarket стала очень популярной. Ставят все. И они готовы рисковать».

Зумеры не верят в консервативные инструменты. Деньги, по их мнению, обесцениваются быстрее, чем копятся. По прогнозам аналитиков Credit Suisse, доходы зумеров от инвестиций будут на треть меньше, чем у предыдущих поколений.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова