Глава СКР хочет знать, истязала ли в Балакове детей мать

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Саратовской области Дмитрию Костину предоставить доклад о расследовании уголовных дел по убийству и истязанию детей в регионе.

Суд арестовал 52-летнюю жительницу Балаково и её 35-летнего сына. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми и убийстве. Следствие утверждает, что с 2015 по 2025 год они оформили опеку над четырьмя детьми и регулярно применяли насилие к троим из них.

В 2019-2021 годах женщина вывезла ребенка-инвалида и убила его, спрятав тело. Преступление долго оставалось нераскрытым из-за халатности органов опеки, которые не проводили проверки. В феврале 2025 года женщину лишили статуса опекуна. 27 сентября подозреваемых задержали. Ведется расследование халатности сотрудников опеки.

Никита Маркелов