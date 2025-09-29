На Ставрополье на профилактику кардио болезней направили 96 млн рублей

Ставропольский край направил свыше 96 млн руб. на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом 29 сентября — во Всемирный день сердца — сообщил глава краевого министерства здравоохранения Юрий Литвинов.

По словам господина Литвинова, финансирование станет частью масштабного обновления материально-технической базы медицинских учреждений края — больниц, клиник и амбулаторий. Модернизация оборудования является одним из ключевых приоритетов развития региональной системы здравоохранения.

«В 2025 году эта работа продолжается в рамках целого ряда региональных и федеральных проектов и нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Деньги направят на профилактику и терапию кардиологических патологий и их осложнений»,— прокомментировал министр.

Валентина Любашенко