На Ставрополье на профилактику кардио болезней направили 96 млн рублей
Ставропольский край направил свыше 96 млн руб. на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом 29 сентября — во Всемирный день сердца — сообщил глава краевого министерства здравоохранения Юрий Литвинов.
Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ
По словам господина Литвинова, финансирование станет частью масштабного обновления материально-технической базы медицинских учреждений края — больниц, клиник и амбулаторий. Модернизация оборудования является одним из ключевых приоритетов развития региональной системы здравоохранения.
«В 2025 году эта работа продолжается в рамках целого ряда региональных и федеральных проектов и нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Деньги направят на профилактику и терапию кардиологических патологий и их осложнений»,— прокомментировал министр.