На нервной почте

На экранах — картина «Филателия» Натальи Назаровой, премьера которой состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2024 году. Там она стала победителем игрового конкурса, а также получила специальный приз жюри за «пронзительный актерский дуэт» Алины Ходжевановой и Максима Стоянова. Исполнители действительно хороши, однако режиссер слишком уж настойчиво давит слезу из зрителей, считает Юлия Шагельман.

Любовь к маркам для главной героини Яны (Алина Ходжеванова) — единственная отдушина в унылой повседневности

Любовь к маркам для главной героини Яны (Алина Ходжеванова) — единственная отдушина в унылой повседневности

Фото: «Киностудия Соль»

«Филателия» выросла из короткометражного фильма Натальи Назаровой «Светлячок» (2016) и сначала носила то же название. В процессе превращения короткого метра в длинный сюжет изменился, а роли перешли к другим артистам, но главный мотив остался тем же: одинокий огонек в окружающей темноте, который прежде всего ассоциируется с главной героиней фильма.

Правда, с первого взгляда разглядеть «светлячка» в Яне (Алина Ходжеванова), работающей на почте в северном приморском городе, довольно сложно. Упрямая, неуживчивая, то и дело вступает в стычки с коллегами, а с посетителями почтового отделения общается в незабвенном стиле советской торговли: «Вас много, а я одна». Наталья Назарова (она здесь не только режиссер, но и автор сценария) объясняет сложный характер тяжелой судьбой Яны: у нее легкая форма ДЦП, которая проявляется в хромоте и особенностях речи, а также больное сердце.

Чувствуя себя не такой, как все, героиня занимает по отношению к миру оборонительную позицию и при намеке на конфликт старается обидеть первой, чтобы не обидели ее.

К этому добавляется неизбывное одиночество. Хотя у Яны даже есть поклонник — электрик Коля (Илья Носков), вместе с которым они участвуют в кружке филателистов. Но сама она относится к нему исключительно как к товарищу и не готова ради него жертвовать своей яростно отстаиваемой самостоятельностью.

Любовь к маркам, которую Яна унаследовала от отца-моряка, когда-то не вернувшегося из очередного рейса, для нее единственная отдушина в унылой повседневности. Сцены заседаний кружка проникнуты довольно злым юмором, если не сказать насмешкой над его нелепыми и неприкаянными участниками. Но для Яны, как она, чуть не плача, объясняет репортеру местного телеканала, филателия — «это что-то другое, во что ты погружаешься, очень светлое; это же что-то, чего очень не хватает в жизни».

Все меняется с появлением на почте моряка Пети (Максим Стоянов), зашедшего за своими залежавшимися на несколько месяцев письмами. Он совсем не похож на нескладного Колю, это видный мужчина, но, к досаде красотки Веры (Ирина Носова), работающей вместе с главной героиней на почте, он почему-то проявляет интерес к «хромоножке» Яне. А та поначалу по привычке ершится, но постепенно начинает оттаивать, и между ней и Петей завязывается что-то похожее на любовь, какой бы странной ни казалась их связь окружающим.

Однако преобладающей эмоцией в картине оказывается не любовь, а жалость, не подразумевающая, что ее объект обладает собственными волей и свободой выбора.

Если в начале фильма Яна — объемный персонаж со своими достоинствами и недостатками, не ограниченный только инвалидностью, то чем дальше, тем больше ее болезни становятся определяющими для характера и развития отношений с Петей. Да и он, оказывается, не просто так обратил на нее внимание: выясняется, что у него самого порок сердца, а у его дочери ДЦП.

Таким образом, получается, что Петр видит в Яне не женщину, достойную любви, а страдалицу, с которой их связывают общие несчастья. А в ее глазах он как будто встает на место пропавшего отца, что придает всей этой линии двусмысленный оттенок, на экране никак не отрефлексированный.

Чтобы зрители хорошенько прониклись жалостью к главной героине, режиссер обрушивает на нее все новые беды, а соперницу Веру превращает в совсем уж карикатурную злодейку. По отношению к ней Петя ведет себя как вульгарный абьюзер, выпадая из образа добропорядочного мужчины и прекрасного принца. Но это подается как заслуженное наказание Веры. Хорошие же персонажи в конце концов получают в награду за страдания почти романтический, почти счастливый, почти сказочный финал. И все-таки только почти.