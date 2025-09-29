В Югре ученику пересчитали баллы тестирования по русскому языку после апелляции

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) школьнику изменили баллы за тестирование на знание русского языка после того, как он подал апелляцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комиссия установила, что устные ответы ребенка соответствовали необходимым критериям: по ним ответы могут быть односложными, если выполняют коммуникативную задачу. Ребенок поступал в 1 класс, до этого он ходил в русскоязычный садик, свободно владел языком, имел достижения в конкурсах.

Еще одну апелляцию комиссия не удовлетворила. Ребенок пытался поступить в 6 класс, однако набранных баллов не хватило для прохождения тестирования. Комиссия установила, что ответы соответствовали только части необходимых критериев.

«В состав комиссии входят учителя русского языка и литературы с высшим педагогическим образованием, а также юрист, имеющий большой опыт работы в системе образования Югры»,— указали в пресс-службе правительства.

Напомним, с апреля этого года школьники без российского гражданства должны сдавать обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении в школу. Для первоклассников тестирование проводится в устной форме, для более старших детей — в устной и письменной. Если ученик прошел тестирование неудовлетворительно, он может попробовать сдать экзамен вновь через три месяца.

Анна Капустина