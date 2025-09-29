«Калашников» передал стрелковое оружие в Центральный музей Вооруженных Сил РФ

Концерн «Калашников» передал восемь образцов боевого стрелкового оружия в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба предприятия.

В экспозицию, посвященную специальной военной операции, вошли автоматы Калашникова АК-74М, АК-12, АК-15, пистолет-пулемет ППК-20, пистолет-пулемет «Витязь-СН», модернизированная снайперская винтовка Драгунова (СВДМ), снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и подствольный гранатомет ГП-34.

Все представленные образцы успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Автоматы АК-12 и пистолет-пулемет ППК-20 были модернизированы с учетом предложений российских военнослужащих.

Анастасия Лопатина