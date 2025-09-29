Игорь Руденя назначен полпредом президента России в СЗФО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Тверской области Игоря Руденя своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Руденя занимал должность губернатора с 23 сентября 2016 года. Его предшественник на посту полпреда в СЗФО Александр Гуцан находился на этой должности с 2018 года. 24 сентября тот перешел на пост генерального прокурора России.