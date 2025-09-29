Российские силы ПВО сбили три ракеты «Нептун»

Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, сбиты две управляемые авиационные бомбы и 147 БПЛА. Российские военнослужащие нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности Украины.

Удары также были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах. Армия России использовала оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники.

28 сентября Минобороны отчитывалось о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре военных аэродромов Украины.