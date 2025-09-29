Сроки получили владелец и повар кафе Иркутска, где шаурмой отравились 13 человек

По два с половиной года колонии общего режима суд Иркутска назначил владельцу и повару кафе, где шаурмой отравились 13 человек. Работники общепита обвинялись в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), рассказали в прокуратуре Приангарья.

По материалам дела, с 31 января по 1 февраля 2024 года 13 человек отравились шаурмой, приготовленной в одном из заведений общепита Ленинского района областного центра. Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализировали в инфекционную больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело, собственника и повара кафе взяли под стражу. Деятельность заведения была прекращена.

«В деятельности кафе был выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, выразившихся в отсутствии у персонала соответствующих документов, а также системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в помещении, что привело к распространению возбудителя кишечной инфекции», — указано в материалах управления Следственного комитета по Иркутской области.

В прокуратуре добавили, что в судебном процессе работники общепита признали вину, раскаялись, выплатив потерпевшим от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. компенсации.

Илья Николаев