На Ставрополье прокуратура оштрафовала компанию за загрязнение карьера

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала недропользователя в Шпаковском округе на 300 тыс. рублей за нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка выявила, что при добыче полезных ископаемых на карьере компании на территории округа образовались не только отходы производства и потребления, но и машинное масло. На месте добычи были обнаружены навалы мусора, автомобильные покрышки и пластиковые бутылки. По статье 8.2 часть 4 КоАП РФ прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических требований в обращении с отходами.

После привлечения к ответственности и штрафа по требованию прокурора все навалы отходов на площадке ликвидировали. Такое наказание призвано не только восстановить экологическую обстановку, но и предупредить подобные нарушения при пользовании недрами.

Станислав Маслаков