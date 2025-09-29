Региональное минимущества объявило о проекте КРТ в микрорайоне Комсомольский

Краевое минимущества приняло решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в пермском микрорайоне Комсомольский, а также по улицам Хабаровская и Вагонная. Приказ министерство опубликовало на своем сайте. По данным ведомства, инвестора, который займется развитием этой территории, определят на торгах. Аукцион планируется объявить в ближайшее время.

Реновации подлежат две вышеперечисленные территории общей площадью порядка 25 га, расположенные в правобережной части Перми. Завершить проект комплексного развития территории (КРТ) нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. В локации для освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Победителю предстоит расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

Площадь КРТ в Комсомольском составляет 21,07 га и охватывает участки в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Территория в районе улиц Хабаровской и Вагонной имеет площадь 4,33 га. В списке видов разрешенного использования этих участков – среднеэтажная жилая застройка не более 17 этажей, дошкольное, начальное и среднее общее образование, обслуживание жилой застройки, отдых, территории общего пользования, хранение автотранспорта.

По изначальной версии проекта КРТ в Комсомольском победитель торгов должен был расселить 28 аварийных домов и возвести там новостройки общей площадью 218 тыс. кв. м. Компания UDS group ООО СЗ «Финансово-строительная компания “Уралдомстрой”» стала единственным участником торгов на право КРТ этой площадки, но договор с краевыми властями об освоении территории так и не заключила. В UDS group отказались комментировать «Ъ-Прикамье» причины, по которым договор КРТ не был подписан. После этого минимущества включило в проект комплексного развития микрорайона Комсомольский несмежную площадку по улицам Хабаровская и Вагонная.