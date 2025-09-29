В Волгограде глава МБУ Роман Соколов и его зам арестованы по делу о взятке

В Волгограде директор МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» Роман Соколов и его заместитель Дмитрий Самонин обвиняются в получении крупной взятки (п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

16 мая 2025 года управление ЖКХ заключило контракт с московским ООО «Пикотех» контракт был на ремонт фонтана на площади Советской. Его стоимость составила 438 тыс. руб. Но реально фонтан починил энергетик управления в рамках своей обычной работы.

Узнав об этом, Дмитрий Соколов предложил представителю подрядчика подписать акты работ без их выполнения. За это он попросил 298 тыс. руб. Соколов сообщил о своем плане заместителю Дмитрию Самонину. Тот должен был организовать получение денег. Средства передавали частями через энергетика. Энергетик выполнял указания руководства.

ООО «Пикотех» работает в Москве с 11 января 2024 года. Компания занимается ремонтом электронного и оптического оборудования. Ее директор и единственный владелец — Валерий Князьков. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. В 2024 году в компании работал один человек. Выручка компании за 2024 год достигла 16,35 млн руб. Чистая прибыль составила 7,25 млн руб.

22 июля 2025 года прошла вторая передача денег. Она составила 140 тыс. руб. Операцию контролировали сотрудники УФСБ по области. После передачи фигурантов задержали. Оба обвиняемых свою вину не признают. Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда. Обвиняемые будут ждать суда в следственном изоляторе.

Никита Маркелов