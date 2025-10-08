Своей первостепенной задачей Brera ставит восстановление структуры волос, и потому формулы его средств содержат натуральные компоненты защитного барьера кожи и волос (мочевина, сквален, церамиды, бета-ситостерол) или их аналоги-биомиметики. Сейчас в ассортименте бренда — четыре продукта линии Moisture Drops в полноразмерном и дорожном форматах: увлажняющие шампуни и бальзам-маски для разных типов волос.

