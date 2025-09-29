На Ставрополье двух директоров компаний обвинили в легализации 9 млн рублей

В Георгиевске два директора коммерческих организаций обвиняются в легализации 9 млн руб.( п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Все началась в декабре 2022 года, когда отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу заключил договор представителем коммерческой организации на выполнение капитального ремонта учреждения.

«Подрядчик, в обязанности которого входило выполнение и сдача работ, внес заведомо ложные сведения в отчетные документы, отразив в них работы, которые в действительности не проводились. На основании утвержденных сметных расчетов реконструкция учреждения была проведена по существенно завышенной стоимости»,— пояснили в ведомстве.

Позже находящиеся в преступном сговоре подрядчик и директор иной коммерческой организации заключили фиктивный договор аренды строительного оборудования для ремонта здания отдела полиции. Фактически же оборудование на объект так и не завезли. В результате этого денежные средства в сумме более 4,5 млн руб. подрядчиком были похищены.

«После этого фигуранты заключили фиктивный договор по ремонту автомобильных дорог на аналогичную сумму. Тем самым обвиняемые легализовали похищенные денежные средства, полученные преступным путем»,— добавили в СК.

Ранее по факту хищения денежных средств подрядчику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Наталья Белоштейн