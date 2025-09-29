Страховые пенсии в России проиндексируют 1 января на 7,6%

Страховые пенсии в России в 2026 году проиндексируют один раз — 1 января. В результате индексации на 7,6% средний размер страховых пенсий по старости составит 27,1 тыс. руб., то есть почти на 2 тыс. руб. больше. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции»,— следует из заявления.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%. На выплаты пенсий в следующем году будет направлено почти 13 трлн руб. Всего на пенсии, страховые пособия и меры социальной поддержки выделят более 18,7 трлн руб. На страховые выплаты по временной нетрудоспособности заложено почти 1,4 трлн руб.

Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозам, он составит 6,8%. Кроме того, в 2026 году вырастут максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. руб. в месяц. По беременности и родам — до 955,8 тыс. руб. По уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тыс. руб. в месяц.