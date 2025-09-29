В Кабардино-Балкарии число самозанятых увеличилось до 90 тысяч человек
В Кабардино-Балкарии к 1 сентября 2025 года насчитывается свыше 90 тыс. самозанятых граждан, что превышает показатели прошлого года на 116,8%. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Среди наиболее востребованных направлений деятельности — ремонтные и маркетинговые услуги, репетиторство, бьюти-сфера, такси, сдача жилья в аренду, IT-область, грузовые перевозки и реализация товаров собственного изготовления.
«Государство оказывает активную поддержку самозанятым гражданам через ряд инициатив и программ. К ним относятся обучение, консультации по ведению бизнеса и финансовая помощь»,— пояснили в пресс-службе.