В Кабардино-Балкарии число самозанятых увеличилось до 90 тысяч человек

В Кабардино-Балкарии к 1 сентября 2025 года насчитывается свыше 90 тыс. самозанятых граждан, что превышает показатели прошлого года на 116,8%. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных направлений деятельности — ремонтные и маркетинговые услуги, репетиторство, бьюти-сфера, такси, сдача жилья в аренду, IT-область, грузовые перевозки и реализация товаров собственного изготовления.

«Государство оказывает активную поддержку самозанятым гражданам через ряд инициатив и программ. К ним относятся обучение, консультации по ведению бизнеса и финансовая помощь»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко