20 лет дали красноярцу за листовки украинского военизированного формирования

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Красноярского края Юрия Сологуба за расклейку листовок с призывами вступать в украинское военизированное объединение «Легион "Свобода России"» (признано террористическим и запрещено). Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, сообщил Telegram-канал суда.

Как указывается в картотеке суда, Юрий Сологуб обвинялся по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 205.2 и ст. 205.5 УК РФ (публичные призывы к участию в террористической деятельности, ее оправдание и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

По информации суда, красноярец являлся приверженцем идеологии указанного военизированного объединения. С помощью мессенджера он установил контакт с его представителем и согласился «выполнять задания с целью осуществления борьбы против действующего в России политического режима». Красноярец, говорится в деле, распечатал листовки с призывами вступать в ряды террористической организации, после чего расклеил их в общественных местах краевой столицы. Фотоотчет о проделанной работе он отправил куратору.

Илья Николаев