Под Казанью погиб мужчина, переходивший пути в неположенном месте

В Татарстане на железной дороге погиб 54-летний мужчина. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути на станции Зеленый Дол в неположенном месте. Об сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Трагедия произошла 27 сентября. Машинист поезда заметил человека на путях и предпринял экстренные меры торможения, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Казанский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Анна Кайдалова