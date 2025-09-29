МЧС: в России 1 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения

1 октября в России состоится плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во всех субъектах страны включат электросирены и громкоговорители для проверки работоспособности технических средств. Последние служат для оперативного информирования граждан при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

В эфире обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов будет транслироваться тестовое сообщение с сигналом «Внимание всем». Дополнительно информацию разошлют через официальное мобильное приложение «МЧС России». Подобные испытания проводятся два раза в год.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит исключительно плановый характер и не требует от населения никаких специальных действий, кроме рекомендаций сохранять спокойствие. Услышав сигнал сирены, гражданам следует включить любой доступный телевизионный канал или радиостанцию и прослушать официальное информационное сообщение.