В Новосибирске объявлен конкурс на КРТ микрорайона «Клюквенный»

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выставило на аукцион два жилых земельных участка на территории микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска для комплексного развития территории (КРТ). Земельные участки площадью 25,7 тыс. кв. м и 22,2 тыс. кв. м находятся в государственной собственности и будут переданы девелоперу в аренду для реализации проектов КРТ по 31 декабря 2032 года. Начальная стоимость права их развития составляет 38,5 млн руб. и 36,6 млн руб.

На территории площадью 25,7 тыс. кв. м планируется строительство многоквартирных домов с максимальной площадью жилых помещений 33,4 тыс. кв. м. Согласно договору, победителю необходимо будет построить в том числе улично-дорожную сеть, питьевой водопровод, ливневую канализацию, школу на 1100 мест и детский сад на 225 мест. Размер целевого взноса на инфраструктуру составляет 272 млн руб.

На территории площадью 22,2 тыс. кв. м планируется строительство многоквартирных домов с максимальной площадью жилых помещений — 28,8 тыс. кв. м. Застройщику также предстоит возвести здесь питьевой водопровод, ливневую канализацию, школу на 1100 мест и детский сад на 225 мест. Договор предполагает целевой взнос на инфраструктуру в размере 235 млн руб.

Проект включает концепцию благоустройства территории, на ней предусмотрено создание парковой зоны с озером, в том числе скейт-парка, игровой площадки и пространства для проведения событийных мероприятий.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 сентября до 24 октября 2025 года, итоги поведут 29 октября.

По данным регионального минстроя, микрорайон «Клюквенный» – самая крупная площадка комплексного развития территорий в Новосибирской области. В августе 2025 года стало известно, что девелоперская компания «Талан» получила разрешение на строительство в «Клюквенном» жилого квартала. Проект включает четыре очереди жилой площадью около 110 тыс. кв. м. Совокупный объем инвестиций в проект застройщик оценил в 16 млрд руб.

Лолита Белова