Почти 30 школ в Иркутске не получили питание для учеников

В Иркутске 29 школ остались без организованного питания для учащихся из-за смены контрагента. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Болотов, победитель аукциона по поставке еды в образовательные учреждения компания «КрасПит» не приступила к своим обязанностям 29 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально торги выиграло МУП «Комбинат питания Иркутска», однако по жалобе «КрасПита» решение было оспорено в УФАС.

«Сегодня нам пришлось сократить уроки. Школы будут заключать контракты с МУП «Комбинат питания», чтобы обеспечить учащихся горячей едой. Компании «КрасПит» выставлены претензии»,— написал мэр.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что надзорным ведомством проводится проверка.

Александра Стрелкова