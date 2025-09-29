К молодым теперь у них дорога

Грядущая сделка по передаче контроля над TikTok американским инвесторам стала не только прорывом в долгом правовом споре США с Китаем, но и мощной внутриполитической победой республиканцев перед выборами в 2026 и 2028 годах. Установление контроля над крупнейшей цифровой платформой поколения Z вкупе с ростом популярности ориентированной на молодежь организации Turning Point USA погибшего Чарли Кирка может стать ключевым инструментом продвижения консервативной повестки и электоральной мобилизации в стране. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

Претензии к приложению TikTok, которое вышло на рынок США в конце 2017 года, появились почти сразу же, как только китайская материнская компания ByteDance интегрировала в него приложение Musical.ly с его обширной базой пользователей и данных. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) указал на возможную угрозу национальной безопасности, сочтя, что данные 170 млн американских пользователей — включая их предпочтения, местоположение и поведенческие паттерны — могут быть использованы КНР для манипулирования общественным мнением, пропаганды или слежки.

В 2020 году предварительная проверка CFIUS привела к подписанию президентом Джо Байденом закона о принудительной продаже активов в США соцсети американским инвесторам. Но ByteDance и TikTok долгое время отказывались продавать активы, переведя спор в судебную плоскость. Ситуацию критически осложняло то, что интеллектуальные права на ключевые алгоритмы сбора и обработки данных соцсети включены в список товаров, экспорт которых запрещен из Китая. Это означало, что для утверждения сделки требовалось не только согласие ByteDance, но и специальное государственное решение «сверху» от китайского правительства.

Прорыв наступил только 19 сентября: председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с Дональдом Трампом согласился включить продажу американских активов TikTok в пакет двусторонних договоренностей.

При этом, по данным Washington Post, важнейшую роль в этой сделке сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс, наиболее вероятный фаворит от республиканцев на выборах 2028 года. Его вовлеченность в процесс подчеркивает, что сделка, на первый взгляд кажущаяся решением исключительно правового спора, с самого начала имела стратегическое значение для политического будущего Республиканской партии и стало частью масштабной внутриполитической борьбы в Штатах.

Потенциальное же участие в сделке ключевых фигур партии и близких республиканцам медиамагнатов демонстрирует, что консерваторы всерьез нацелились на захват влияния в молодежной цифровой среде.

Официально структура сделки пока не раскрывается, однако накануне подписания указа касательно TikTok Дональд Трамп обозначил вероятных ключевых покупателей, чье участие формирует сильный консервативный альянс:

Ларри Эллисон, руководитель Oracle. Ожидается, что Oracle выступит в качестве поставщика решений безопасности TikTok, а также будет осуществлять независимый мониторинг данных. Эллисон не просто близок к Дональду Трампу, но является одним из крупнейших доноров Республиканской партии, а некоторые аналитики называют его своего рода серым кардиналом в американском правительстве в вопросе цифровых технологий.

Майкл Делл, генеральный директор Dell Technologies, который публично поддерживает администрацию Трампа, что было не раз отмечено президентом, назвавшим его одним из «патриотов Америки».

который публично поддерживает администрацию Трампа, что было не раз отмечено президентом, назвавшим его одним из «патриотов Америки». Медиамагнаты Руперт и Лаклан Мёрдоки. Их упоминание в контексте сделки, несмотря на прошлые трения Трампа с принадлежащими Мёрдокам изданиями, указывает на восстановление отношений и укрепление консервативной медиакоалиции. Fox Corporation, возглавляемая Лакланом Мёрдоком, является крупнейшей медиагруппой США, поддерживающей консерваторов. News Corp. Мёрдоков также владеет WSJ, которая считается наиболее консервативной среди национальных деловых изданий.

Участие столь влиятельных фигур, доноров и медиамагнатов вкупе с поддержкой вице-президента превращает сделку с TikTok с его 170-миллионной и преимущественно молодежной аудиторией 18–34 лет в стратегический политический проект для Республиканской партии. До недавнего времени этот сегмент считался площадкой для либеральных нарративов, поскольку молодежь воспринимала республиканцев как нечто устаревшее и немодное. Теперь же прямой и мощный доступ к сердцам молодых американцев становится инструментарием самих республиканцев.

Еще в прошлом году в ходе президентской кампании стратеги Дональда Трампа активно использовали платформу для мобилизации молодежи, привлекая специалистов по стратегическому развитию социальных сетей для поколения Z. И результаты выборов подтвердили эффективность этой стратегии: молодые мужчины в возрасте 18–29 лет проголосовали за Дональда Трампа со значительным перевесом. Самый резкий рост поддержки был выявлен у молодых белых мужчин: согласно данным Tufts University, 63% из них отдали свой голос за Трампа в 2024 году.

Одновременно с поворотом в судьбе TikTok консервативное движение пережило еще одно событие — трагическую гибель Чарли Кирка, основателя студенческой организации Turning Point USA. Однако эта трагедия не ослабила движение, а лишь подстегнуло его популярность.

Turning Point USA насчитывает около 3,5 тыс. действующих отделений в университетах и колледжах по всей стране. После гибели Кирка число поданных заявок на создание новых филиалов, по данным FoxNews, превысило 62 тыс., что является абсолютным рекордом для консервативных инициатив в американских вузах.

Для многих аналитиков Кирк превратился в символ борьбы за «место консерваторов за университетской партой».

Таким образом, два стратегических актива консерваторов — дальнейшее внедрение Turning Point USA в учебные заведения и возможное получение контроля над TikTok — могут соединиться. Это дает Республиканской партии уникальный ресурс для прямой работы с молодежной аудиторией одновременно через формальные организации и через доминирующее цифровое пространство. Собрание крупнейших консервативных доноров и медиамагнатов вокруг TikTok свидетельствует о том, что эта сделка рассматривается республиканцами как ключевой элемент в борьбе за политическое будущее страны в ходе грядущих выборов в Конгресс в 2026 году и президентских в 2028-м.

Екатерина Мур