В Иркутске 29 школ сократили занятия из-за отсутствия питания

29 школ в Иркутске остались без питания, занятия в них сокращены до трех часов для младших классов, до четырех часов — для старшеклассников. Как сообщает пресс-служба администрации города, такая ситуация сложилась из-за нового подрядчика, который 29 сентября не смог начать работу.

В мэрии уточнили, что ранее победителем аукциона по поставке продуктов питания было признано иркутское МУП «Комбинат питания». Однако ООО «Краспит» из Красноярска оспорило результаты, подав жалобу в УФАС, и 26 сентября контракты были заключены с новым поставщиком. Отмечается, что со стороны заказчика подрядчику «были переданы помещения столовых и оборудование», подготовлены необходимые документы.

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что не намерен «допустить срыва в обеспечении школьников завтраками и обедами». Школы будут перезаключать контракты с МУП «Комбинат питания», а ООО «Краспит» выставлены претензии. Администрация будет «добиваться расторжения контрактов с данной компанией».

Прокуратура Иркутской области начала проверку соблюдения прав несовершеннолетних при организации школьного питания. Прокуроры районов Иркутска объявили предостережения директорам образовательных учреждений.

Всего в городе 65 школ.

Влад Никифоров, Иркутск