Ижевчанина арестовали за реабилитацию нацизма

В Ижевске возбуждено уголовное дело на 48-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в 2025 году фигурант оставил комментарий в мессенджере с ложными сведениями о деятельности СССР во время Второй мировой войны. Сотрудники ФСБ Удмуртии выявили признаки реабилитации нацизма в публикации.

Индустриальный райсуд отправил обвиняемого под домашний арест на два месяца, до 25 ноября, с наложением ряда запретов. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против домашнего ареста и просили избрать меру пресечения в виде заперта определенных действий.

Анастасия Лопатина