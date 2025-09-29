В Удмуртии пройдет комплексная проверка системы оповещения

1 октября в Удмуртии состоится плановая комплексная проверка региональной и муниципальных автоматизированных систем оповещения населения, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

В 10:40 будут включены электросирены и акустические устройства. С 10:43 эфир общероссийских телеканалов Первый канал, Россия-1, Россия-К, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ОТР, ТВ Центр, Матч ТВ, Карусель и радиоканалов «Радио России», Вести FM», «Маяк» будет замещен проверочным сигналом оповещения на 1 минуту.