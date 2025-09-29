На реконструкцию систем водоснабжения Краснокамска выделено более 500 млн рублей

На предстоящий ремонт систем водоотведения и водоснабжения в Краснокамске выделено из федерального бюджета более 500 млн руб., пишет «Краснокамская звезда» со ссылкой на главу округа Игоря Быкариза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», на ремонт из федерального бюджета выделено 540 млн руб. Общий объем средств, который будет затрачен на предстоящий ремонт — около 560 млн руб. Проект модернизации систем водоснабжения уже разработан и одобрен. В ноябре будет заключен контракт, ремонт должен быть закончен к осени следующего года. На данный момент проходят конкурсные процедуры, результаты которых будут объявлены в конце октября.

«Проблема водоснабжения и водоотведения, пожалуй, самая серьезная в Краснокамске. Город у нас хотя и молодой, но некоторые канализационные трубы не менялись с начала его постройки. Понятно, что керамика за семьдесят лет эксплуатации износилась в прямом смысле до дыр. С другой стороны, сколько-нибудь серьезных капитальных ремонтов за этот срок тоже не проводилось. Как следствие — порывы, аварии и временное решение проблемы. Между тем сам процесс замены сетей небыстрый, требуется тщательная подготовка проекта, чем, собственно, мы и занимались в предыдущие годы»,— прокомментировал ситуацию глава округа.

Планируется ремонт сетей водоснабжения по улице 50 лет Октября, реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения по улице Шоссейной от Карла Либкнехта до Шоссейной, капитальный ремонт сетей водоотведения по Шоссейной, реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения по улице Промышленной от улицы Городской до микрорайона Новое Матросово, а также капитальный ремонт участка самотечной канализации по улице Карла Либкнехта.

По словам господина Быкариза, в следующем году продолжится строительство Звездного сквера, а также будет отремонтирована школа №10 и появится новый Дом культуры.