С нижегородских браконьеров взыскали 800 тысяч рублей за отстрел двух лосих

Суд взыскал с двоих браконьеров компенсацию за незаконный отстрел лосих в лесах Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, два гражданина имели разрешение на отстрел по одной особи лося. Но в нарушение правил охоты они также подстрелили еще двух лосих. По искам прокуратуры с охотников взыскали по 400 тыс. руб. за каждую особь.

Галина Шамберина