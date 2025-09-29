С нижегородских браконьеров взыскали 800 тысяч рублей за отстрел двух лосих
Суд взыскал с двоих браконьеров компенсацию за незаконный отстрел лосих в лесах Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре 29 сентября.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, два гражданина имели разрешение на отстрел по одной особи лося. Но в нарушение правил охоты они также подстрелили еще двух лосих. По искам прокуратуры с охотников взыскали по 400 тыс. руб. за каждую особь.