Мошенники украли 4,5 млн рублей у учителя православной гимназии в Дзержинске

В Дзержинске (Нижегородская область) преподаватель православной гимназии потеряла 4,5 млн руб. из-за телефонных мошенников. Они действовали по распространенной схеме со звонком из «службы безопасности банка».

Аферисты убедили нижегородку, что она может потерять свои накопления, хранящиеся в банке, и предложили перевести их на «безопасный счет». Потерпевшая выполнила указания мошенников и перевела деньги на указанные ей счета.

Андрей Репин