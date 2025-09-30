Крупные сделки под новым углом

Верховный суд расширил трактовку понятия «крупная сделка»: теперь для признания сделки таковой достаточно одного критерия — качественного или количественного. Партнер юридической компании «Каменская & партнеры» Анна Акифьева и старший консультант Анна Рубина — о том, почему такой подход усиливает судебное усмотрение, снижает предсказуемость регулирования и увеличивает риски корпоративных конфликтов.

Крупная сделка представляет собой экстраординарную сделку, совершение которой в силу закона предполагает необходимость получения согласия органа управления компанией — общего собрания или совета директоров.

Регулирование крупных сделок императивно: участники общества не могут самостоятельно определять в уставных или иных корпоративных документах признаки или критерии, в соответствии с которыми сделка будет считаться крупной именно для их хозяйственной деятельности. Соответствующие признаки установлены законодательно, а именно в Законе об обществах с ограниченной ответственностью и в Законе об акционерных обществах.

Отсутствие одобрения сделки в нарушение требований закона означает ее оспоримость — обратиться с заявлением в суд имеют право миноритарии, обладающие не менее чем 1% голосов/акций, члены совета директоров (наблюдательного совета), а также само общество.

Закон устанавливает, что сделка является крупной, если на момент ее совершения одновременно выполняются два критерия — количественный, или стоимостной, и качественный. Количественный критерий предполагает, что стоимость приобретаемого или отчуждаемого по сделке имущества превышает 25% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Качественный, в свою очередь, предполагает, что сделка должна выходить за пределы обычной хозяйственной деятельности общества.

Какая сделка может быть оценена как выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности? Закон дает здесь следующие ориентиры: это сделка, которая приведет к прекращению деятельности общества, изменению вида его деятельности либо к существенному изменению ее масштаба. Такие последствия должны быть заложены в основание самой сделки, их фактическое наступление не оценивается. При этом не имеет значения, заключались ли такие сделки обществом ранее. Соответственно, понятие обычной хозяйственной деятельности предполагает оценку бизнес-процессов каждой компании, во многом является оценочным и подлежит наполнению и развитию за счет судебной практики.

Существует несколько типов сделок, очевидно выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности. Среди них — сделка, направленная на прекращение деятельности: к примеру, общество, оказывающее медицинские услуги, продает единственное здание своего медицинского центра с медицинским оборудованием, что означает невозможность сохранения лицензии на осуществление этого вида деятельности в будущем. Еще один тип — сделка, направленная на изменение вида деятельности, например приобретение имущества, необходимого для осуществления нового вида деятельности (в том числе требуемого для получения лицензии), закупка нового оборудования, заключение договоров на приобретение сырья и материалов. И третий тип — сделка, направленная на существенное изменение масштаба деятельности: действия, направленные на ликвидацию или потерю корпоративного контроля над дочерним обществом, обеспечивающим получение существенной части прибыли холдинга или функционирование определенных производственных мощностей.

Именно такой подход к определению крупной сделки как понятия, объединяющего в себе количественный и качественные критерии, поддерживался и развивался высшей судебной инстанцией — в таком виде он зафиксирован в постановлении Пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года №27 и в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного суда 25 декабря 2019 года.

Однако в 2024 году на уровне Верховного суда наметился отход от указанной концепции: Судебная коллегия по экономическим спорам разрешила сразу несколько кейсов, которые во многом сместили фокус, сделав подход судов более гибким, но одновременно более непредсказуемым для участников оборота.

В 2025 году Верховным судом был принят Обзор судебной практики №1, закрепивший все изменения. О каких же изменениях идет речь? Во-первых, теперь при существенном превышении количественного критерия, установленного для квалификации крупной сделки (в два и более раза), предполагается выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности общества. Следовательно, презюмируется и наличие риска, что совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества, изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Так, в кейсе, при разрешении которого был сформулирован данный тезис, общим собранием акционеров было дано согласие на принятие денежных обязательств в десять раз больше балансовой стоимости активов.

Во-вторых, наличие одного только качественного критерия в отсутствие количественного может быть достаточным для признания сделки крупной, даже если формально балансовая стоимость выбывших активов не превысила 25% общей балансовой стоимости активов, но отчужденный актив являлся ключевым для общества. Тезис иллюстрирован примером, в котором миноритарий требовал признать недействительными сделки, направленные на отчуждение исключительных прав компании. Суд указал на невозможность реализации продукции компании без прав на отчужденные товарные знаки и промышленные образцы, признав сделку крупной, несмотря на то что количественный критерий не соблюдался.

Одновременно из предыдущего обзора была исключена позиция, в соответствии с которой для квалификации сделки в качестве крупной необходимо установить наличие у сделки не только количественного, но и качественного критерия. Качественный критерий здесь состоял в том, что сделка заключалась с целью прекращения деятельности общества или изменения ее вида либо существенного изменения ее масштабов. В качестве примера приводилось дело об оспаривании кредитного договора, который составлял 90% от размера всех активов общества. ВС указал, что сама по себе большая сумма сделки не освобождает суд от необходимости проверять наличие качественного критерия крупной сделки. Теперь данный тезис более не релевантен практике.

Таким образом, Верховный суд толкует закон расширительно, отходя от формального требования учета одновременно двух критериев для вывода о крупности сделки. Что это означает для участников гражданского оборота, акционеров и участников обществ? Во-первых, суд отдает приоритет качественному критерию, а количественный рассматривает в качестве вторичного и дополнительного. Суды начинают уделять больше внимания оценке бизнес-процессов и экономических последствий совершения сделки для хозяйственной деятельности общества.

Во-вторых, в связи с тем, что количественный критерий математически определен, тогда как качественный является предметом оценки, растет доля судейского усмотрения — следовательно, снижается предсказуемость регулирования, а правовая неопределенность растет из-за того, что судебная практика очень подвижна даже на уровне высшей судебной инстанции.

В-третьих, создаются дополнительные риски для бизнеса — риски оспаривания тех сделок, которые ранее никто не посчитал бы крупными. Следовательно, потенциально возрастает количество споров и корпоративных конфликтов.

И, наконец, в-четвертых, в целях минимизации правовых рисков участники обществ будут избирать максимально осторожный подход при заключении сделок купли-продажи активов, а также при регулировании текущей хозяйственной деятельности, заключающемся в одобрении сделок при возникновении малейших сомнений. Это, в свою очередь, приведет к росту при заключении сделок разного рода издержек.

Отдельно стоит отметить, что для оценки качественного критерия значимым признается не только анализ деятельности одного хозяйственного общества, но и учет общих экономических целей группы лиц, в которой оно участвует. Сделки могут быть рассмотрены как совершенные в рамках обычной хозяйственной деятельности, когда сделка направлена на финансирование одного из звена группы; не приводит к чрезмерным негативным последствиям в имущественной сфере одного из звеньев группы; совершена в нормальной ситуации в отсутствие корпоративного конфликта.