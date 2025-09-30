Цена одобрения

Партнер, соруководитель уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Андрей Бастраков и советник Елена Новикова — о том, как огрехи при получении корпоративных согласований могут обернуться реальными уголовными рисками для руководства компании.

Привлечение к работе над структурированием сделок специалистов в области уголовного права стало одной из основных тенденций последних лет. Необходимость анализа уголовно-правовых рисков до совершения сделки, а не только на стадии исполнения обязательств из нее, объясняется как стабильно высоким количеством уголовных дел экономической направленности на протяжении уже довольно долгого времени, так и серьезностью возможных негативных последствий в случае отсутствия такого анализа.

К примеру, несоблюдение требования законодательства о получении необходимых корпоративных согласований может обернуться не только оспоримостью сделки, но и при наличии определенных условий (например, причинения ущерба или иного существенного вреда) конкретными уголовно-правовыми последствиями, поскольку отсутствие надлежащих согласований зачастую рассматривается как косвенное подтверждение наличия умысла на совершение преступления. При этом для квалификации действий генерального директора как умышленных не имеет значения, совершал он сделку тайно или же коллегиальные органы управления просто не ответили на его запрос на получение корпоративного одобрения. Определяющую роль тут играет собственно отсутствие необходимого одобрения органа управления обществом (общего собрания или совета директоров), поскольку оно является обязательным условием при совершении подобного рода сделок.

Также важно иметь в виду, что сама необходимость получения корпоративных согласований может быть установлена не только законом, но и локальными актами самого общества и даже локальными актами материнской компании холдинга или основного акционера. Признавая необходимость учета требований локальных актов материнской компании, суды отмечают, что интересы общества определяются интересами его акционеров или участников, в связи с чем генеральный директор общества обязан при осуществлении своих полномочий принять все необходимые меры для реализации волеизъявления фактических собственников.

Кроме того, даже если компания официально одобрит сделку, генеральный директор все равно несет личную ответственность за последствия ее заключения. Как показывает судебная практика, суды исходят из того, что в подобной ситуации генеральный директор действует от имени компании на основании устава, вследствие чего он наделен самостоятельными полномочиями по принятию решения касательно исполнения или неисполнения решения органа управления. Аналогично подлежат ответственности и лица, самостоятельно реализующие свои полномочия и действующие от имени компании на основании доверенности.

А как же обстоит дело в таком случае с ответственностью лиц, одобривших сделку и давших генеральному директору указание на ее совершение?

Как известно, уголовное право разделяет общего и специального субъекта преступлений, понимая под первым любое вменяемое лицо, достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а под вторым — лицо, отвечающее ряду специально предусмотренных требований (например, специальным является субъект растраты (ст. 160 УК РФ), которым является только лицо, которому вверено имущество общества).

Как правило, лица, дающие указания на совершение сделки, не относятся к лицам, которым имущество общества вверяется. А потому члены собраний акционеров, собраний участников общества или совета директоров не попадают под признаки специального субъекта растраты. Означает ли это, что они не подлежат уголовной ответственности в случае причинения ущерба обществу? Конечно, нет. В такой ситуации лица, давшие указание на совершение сделки и не являющиеся специальным субъектом преступления, несут уголовную ответственность за это преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника (ст. 33, 34 УК РФ).

Другим примером специального субъекта преступления является субъект злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях (ст. 201 УК РФ), которым может быть только лицо, выполняющее в таких организациях управленческие функции. Из текста ст. 201 УК РФ следует, что отнесение того или иного лица к числу субъектов преступления определяется не столько наименованием должности, которую лицо де-юре занимает в организации, сколько характером фактически выполняемых ими обязанностей.

С одной стороны, в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 года №19 (ред. от 11 июня 2020 года) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете», №207, 30 октября 2009 года) к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, прямо отнесены лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации). С другой стороны, исходя из норм корпоративного законодательства, функционал, например, совета директоров как контрольного органа не предполагает непосредственное участие его членов в совершении сделок. Совершение сделок является очевидным функционалом именно исполнительного органа (того же генерального директора).

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что, как правило, злоупотребление полномочиями вменяется члену совета директоров либо в соучастии с исполнительным органом, либо с указанием на то, что убыточная сделка была совершена неосведомленным исполнительным органом вследствие умышленного обмана со стороны члена совета директоров. Аналогичная квалификация представляется верной и в случае, когда речь идет об общем субъекте преступления (например, в случае совершения мошенничества (ст. 159 УК РФ).

С учетом изложенного очевидно, что одобрение сделки — это не просто предписанная законом или локальным актом формальность, а решение, которое должно приниматься с учетом возможных рисков наступления уголовной ответственности в случае причинения сделкой ущерба или существенного вреда обществу. По этой причине любое согласование сделки, как и принятие решения об исполнении указания согласовывающего сделку органа управления, должно в любом случае приниматься только на основании комплексного анализа условий сделки, оценки их соответствия рыночным условиям, экономической целесообразности для общества, соответствия сделки целям деятельности общества, рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки и возможных последствий сделки для общества.