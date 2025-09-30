Инфраструктура ищет деньги по-новому

Эксперты Better Chance — партнер Владимир Барболин, старшие юристы Арина Качанова и Марина Кизенкова — о роли межкредиторского соглашения в крупных инфраструктурных проектах с государственным участием.

Владимир Барболин



В текущей экономической ситуации крупнейшие инфраструктурные проекты финансируются главным образом в рамках тех или иных механизмов государственно-частного партнерства в широком смысле этого слова. Финансирование может происходить как в рамках «классической» схемы ГЧП при заключении концессионного соглашения, так и путем опосредованного участия государства в финансировании расходов частного партнера на создание, эксплуатацию или техническое обслуживание объекта соглашения. Такое участие государства может выражаться в предоставлении разнообразных субсидий или инструментов льготного кредитования: капитальных грантов, предоставления средств ФНБ, выпуска облигаций, субординирования процентных ставок.

Для привлечения в проекты ГЧП разнообразных источников финансирования необходимо не только постоянное совершенствование привычных схем, которыми традиционно оформляются взаимоотношения между участниками таких проектов, но и поиск новых юридических решений, которые позволяли бы учитывать интересы всех финансирующих сторон и при этом строго соответствовали требованиям законов, регулирующих участие государства в подобных проектах. Эти обстоятельства требуют разработки нового уникального правового инструментария, регулирующего порядок взаимодействия всех субъектов, участвующих в финансировании инфраструктурного проекта, реализуемого в рамках той или иной структуры ГЧП, включая финансирующие институты, концессионера, эмитентов облигаций и органы государственной власти. Действующее законодательство позволяет сторонам самостоятельно разрабатывать соответствующую механику межкредиторского взаимодействия, опираясь на базовые правовые конструкции и схожие правовые институты с учетом особенностей конкретного инвестиционного проекта.

Инструмент фиксации прав

В практике Better Chance уже неоднократно реализовывались комплексные межкредиторские соглашения. Это договоренности между участниками финансирования, которые по своей правовой сути являются смешанными договорами и содержат в себе элементы разных типов контрактов: соглашений о порядке реализации прав кредиторов, агентских договоров и договоров поручения, договоров об управлении залогом и других инструментов, предусмотренных гражданским законодательством или реализуемых в силу принципа свободы договора.

Главная цель межкредиторского договора в проектах ГЧП — четкая фиксация прав разных групп кредиторов и определение порядка их действий в различных ситуациях. Алгоритмы осуществления прав предназначены как для обеспечения «повседневной» работы с проектом, так и для реализации прав кредиторов при возникновении проблемных ситуаций: неисполнения обязательств, обращения взыскания на предмет залога (находящегося в залоге как у всех классов кредиторов, участвующих в межкредиторском соглашении, так и у отдельных классов кредиторов), принудительного взыскания задолженности и других случаев.

Важным элементом межкредиторского соглашения является регулирование предоставления и прекращения полномочий межкредиторского агента и других административных управляющих, чьи функции предусмотрены в документе. Поскольку их деятельность почти не урегулирована законом напрямую (исключением, пожалуй, можно назвать только управляющего залогом, функционал которого в общем виде урегулирован в Гражданском кодексе РФ), права и обязанности таких агентов необходимо подробно детализировать в соглашении. Соответствующие положения документа должны определять как действия агента, так и действия различных классов кредиторов при реализации прав кредиторов в различных ситуациях, например при отказе кредиторами от осуществления определенных средств правовой защиты, получении денежных средств в обход положений межкредиторского соглашения или обращении взыскания на предмет залога. Ключевым аспектом является регулирование порядка распределения денежных средств, направляемых в погашение задолженности перед кредиторами.

Арина Качанова



Межкредиторский агент — как правило, действующий в рамках той или иной агентской схемы — может осуществлять права кредиторов только на основании решений кредиторов в порядке, установленном межкредиторским соглашением. При этом сторонами подобного соглашения могут являться не только кредиторы по классическим финансовым инструментам (кредитным договорам, договорам займа или облигациям), но и контрагенты заемщика по проектным договорам в случаях, когда заемщик несет по ним существенную финансовую нагрузку.

Соответственно, межкредиторское соглашение определяет, каким образом в проекте взаимодействуют различные инструменты финансирования. В документе фиксируются преимущественное действие одних инструментов перед другими (если соответствующая субординация является элементом проекта), порядок внесения в них изменений и степень, в которой отдельные классы кредиторов должны учитывать это соглашение при реализации своих прав и обязанностей по различным договорам финансирования в рамках ГЧП.

Интересы отдельных классов

В случае комплексного финансирования проекта ГЧП межкредиторская надстройка, как правило, регулирует уже порядок взаимодействия между различными классами участников финансирования, в то время как в рамках каждого класса (будь то кредитные организации, эмитенты облигаций, другие лица, предоставляющие финансирование в том или ином виде) межкредиторские взаимоотношения могут потребовать дополнительного регулирования с учетом специфики конкретного класса. К примеру, привычная при реализации проектов ГЧП форма участия кредитных организаций — заключение договора синдицированного кредита — в том числе является инструментом регулирования взаимоотношений между участвующими в синдикате кредитными организациями. При этом в рамках одного класса могут сосуществовать кредиторы по нескольким финансовым инструментам, например несколько старших кредиторов, являющихся сторонами разных кредитных договоров или разных выпусков облигаций. В таких случаях целесообразно установить несколько ступеней взаимодействия, при которых взаимодействие с межкредиторским агентом осуществляет агент соответствующего класса кредиторов. Такой агент организует принятие решений внутри соответствующего класса и осуществляет иные функции, необходимые для успешного транслирования воли (обеспечения интересов) отдельного класса в рамках межкредиторского соглашения.

Марина Кизенкова



Зона покрытия

Любое межкредиторское соглашение, регулирующее порядок взаимодействия между различными финансирующими организациями, стандартно должно определять такие вопросы, как порядок голосования и принятия решений, порядок осуществления кредиторами права досрочного взыскания задолженности, порядок реализации общего обеспечения и порядок распределения поступающих средств.

Необходимый кворум для принятия решений зависит от их значимости для инвестиционного проекта: ряд вопросов требует единогласия всех классов (например, изменение графика погашения основного долга), другие — например, касающиеся механизма работы концессионного соглашения — решаются одним или несколькими классами кредиторов. Отдельные вопросы, которые затрагивают интересы только одного класса и не являются существенными для проекта в целом, могут не выноситься на уровень межкредиторского соглашения. Порядок принятия решений и необходимый кворум устанавливаются в рамках соглашения самими кредиторами, поскольку законодательство не регулирует его детально.

Кроме того, с учетом роли и формы участия государства в финансировании инвестиционного проекта может потребоваться дополнительное регулирование специфических вопросов. Например, при «классической» схеме ГЧП становятся важны правила взаимодействия финансирующих организаций с концедентом в рамках прямого соглашения, порядок распределения получаемых компенсаций от публичного партнера и механизмы урегулирования вопросов при прекращении концессионного соглашения.